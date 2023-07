Da cinque notti le proteste squassano la Francia e l’ondata di rabbia, nata dopo l’omicidio di un giovane di 17 anni da parte di un agente di polizia, non sembra volersi arrestare. Incendi, scontri, saccheggi sembrano essere la regola in diverse località. Nelle immagini postate in rete un motociclista fa lo slalom tra le carcasse di auto bruciate, segno tangibile di una notte infernale.