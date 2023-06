Il terremoto politico scatenato dalla vicenda della ministra Daniela Santanchè per gli scandali sulle società, scuote pesantemente il governo. Dopo il coro unanime delle opposizioni – che chiedono alla ministra di rispondere alle accuse e dimettersi – è la Lega di Matteo Salvini a rompere il fronte della difesa nella maggioranza. Il capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo su Rainews24 con una dichiarazione che sembra apparentemente conciliante (“di certo i processi non si fanno sui giornali o in televisione”) in realtà apre senza mezzi termini alle richieste delle opposizioni: “Aspettiamo che il ministro venga in aula a spiegare“, taglia corto Molinari.

Una prova di forza della Lega che arriva in giorni molto complessi per l’Esecutivo di Giorgia Meloni. Dopo la morte di Silvio Berlusconi – e la ricerca di una nuova leadership all’interno di Forza Italia – scricchiola il rapporto tra i due principali alleati della maggioranza. Profonda crisi tra la presidente del Consiglio e il leader della Lega (e vicepremier) Matteo Salvini, tanto che – come riporta Repubblica in un retroscena – Meloni, forte dei sondaggi, avrebbe minacciato addirittura il ministro alle Infrastrutture: “Guarda che vi porto al voto“. Così giovedì pomeriggio salta anche il Consiglio dei ministri convocato per le 17. La premier non va e niente esame della riforma del codice della strada e, di conseguenza, salta anche la conferenza stampa di Salvini.

Al centro delle tensioni non c’è solamente la vicenda della ministra di Fratelli d’Italia Daniela Santanché, ma almeno altri due temi caldi: la ratifica del Mes e gli arresti domiciliari dell’ex deputato leghista Gianluca Pini nell’inchiesta sull’affare mascherine che ha portato all’arresto anche dell’ex direttore dell’Agenzia delle Dogane Marcello Minenna. Sul fronte Meccanismo Europeo di Stabilità, Giorgia Meloni si è irritata per quanto causato dalla richiesta della Lega che voleva votare contro la ratifica in commissione: alla fine la maggioranza ha disertato la commissione Esteri della Camera ed è stato approvato – con il solo voto favorevole di Pd, Italia viva/Azione e +Europa – il testo base del disegno di legge di ratifica del Mes.

“Quando arriverà la discussione in aula ci saremo”, ha detto Matteo Salvini a Porta a Porta: “Arriverà in Parlamento. Il Pd è a favore, tutti gli altri mi sembrano contrari”, ha spiegato il leader della Lega. Punto calendarizzato alla Camera il 30 giugno. Senza dimenticare la lettera di mercoledì scorso, con la quale il ministero dell’Economia e delle finanze guidato da Giorgetti aveva promosso, nel suo parere, la ratifica del trattato non vedendo “rischi o effetti diretti” per la sicurezza finanziaria nazionale. “Scelta tecnica, non politica”, l’ha definita la Lega. La paura di Fratelli d’Italia è lasciare la “scelta coerente” contro il Mes nelle mani di Matteo Salvini. E intanto la maggioranza rimane impantanata in questa difficile situazione di stallo.