Ha dell’assurdo la vicenda dell’incidente che ha coinvolto un bus nei pressi dello stadio Sant’Elia di Cagliari, lasciando sgomenti i presenti. Verso le ore 13:30 di martedì 20 giugno, il pullman che percorreva via Vespucci ha tentato di passare sotto il cavalcavia di via Ferrara ma, essendo troppo alto rispetto all’altezza del sottopassaggio, ha urtato violentemente contro il cemento distruggendo la parte superiore del mezzo. Fortunatamente, a bordo c’era solo l’autista seduto nella parte inferiore dedicata al personale di guida e nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari per la messa in sicurezza del sottopassaggio, insieme ad un’ambulanza e alla polizia locale per i rilievi dell’incredibile incidente che per fortuna non ha prodotto gravi conseguenze per nessuno.