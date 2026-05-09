Si strappa il braccialetto elettronico e prende a martellate la moglie su un bus: è in fuga

È accaduto a Stroncone, non lontano da Terni, e la vittima - una 43enne - è stata portata in gravi condizioni in ospedale con l'elisoccorso

Si è strappato il braccialetto elettronico, quindi è salito sul bus dove c’era la moglie, ha tirato fuori un martello e l’ha aggredita, prima darsi alla fuga. È accaduto a Stroncone, non lontano da Terni, e la vittima – una 43enne – è stata portata in gravi condizioni in ospedale con l’elisoccorso. L’uomo è tuttora ricercato, mentre i carabinieri hanno già recuperato sia il dispositivo che l’uomo si è tolto che il martello con cui ha tentato di uccidere la moglie.

Il braccialetto, che l’uomo indossava per aver già compiuto reati da codice rosso, è stato ritrovato dai militari vicino al mezzo di linea. L’aggressore aveva lavorato come operaio nel Nord Italia ma da circa un mese era tornato a Terni. Sembra che la donna, 43 anni, di origini straniere, fosse salita alla fermata precedente rispetto al luogo dove è stata colpita. Non è quindi escluso che l’aggressore l’attendesse a bordo.