Estate, tempo di foto agli scontrini e di considerazioni su quanto costi una cosa in tal posto. Così un turista svizzero, dopo aver ordinato due spritz a Como: “Uno spritz in piazza Cavour a Como? Un furto. Quindici euro. Più caro che a Lugano“. Lo scrive la testata online QuiComo, lo riporta Il Corriere della Sera. Uno sfogo social che va avanti così: “Passo per Como qualche volta l’anno, ho cenato in vari ristoranti molto buoni e prezzi nella norma, ma non mi ero mai avventurato su piazza Cavour per un aperitivo. Mi sono seduto per uno spritz certamente consapevole che sarebbe costato qualcosa in più, ma rispetto alla normalità di un qualsiasi altro locale avrei pagato un aperitivo 8 euro, 10 euro, forse al massimo 12 euro. Lo sdegno di leggere sullo scontrino 15 euro per uno spritz mi ha fatto veramente schifare“. Finito qui? Non proprio perché il tavolo era “sporco con cuscini tutti completamente zozzi e macchiati“. E ancora: “Ho preso uno spritz a Lugano, in Svizzera, la stessa sera ed ho speso 12 franchi svizzeri in pieno centro, vista lago e ad un tavolo pulito e igienizzato”. Non tutti, sui social, hanno preso bene il confronto e l’uso di un linguaggio piuttosto netto.