“No, non ho denunciato il finto Tom Cruise. Ma a chiunque venga contattato da sedicenti star dico: la prova del nove è la videochiamata, se non la fanno, tagliate ogni contatto”: così Flavia Vento parlava della truffa sentimentale online subita da un sedicente Tom Cruise.

Più volte la showgirl ha ribadito di avere un debole per la star e stavolta per lei c’è stato un vero incontro, ma a distanza: nel pomeriggio del 19 giugno, dopo aver presentato il nuovo film, Mission Impossible 7, in Piazza di Spagna a Roma, Tom Cruise e il regista premio oscar Christopher McQuarrie hanno sfilato sul red carpet diretti all’Auditorium della Conciliazione per la proiezione. E tra gli invitati al grande evento chi c’era? Proprio lei, Flavia Vento.

Inutile dire che la showgirl ha documentato l’intera giornata. “Allora amici, buongiorno. Io mi sto preparando per andare alla prima di Tom, Riuscirò a vederlo?”, inizia mentre è seduta in un parco. Nella clip successiva in un elegante abito verde, spiega: “Amici, sono qui in attesa di entrare alla prima di Mission Impossible “. Infine, si mostra in un reel mentre con aria sognante ammira il suo amato beniamino. Immediate le reazione del web che si è spaccato in due tra chi l’ha incoraggiata a farsi avanti e chi l’ha tacciata di essere “ridicola” a suon di “non sa nemmeno chi sei”.