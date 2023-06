“Aveva ragione la mia mamma“. Così in una Instagram story la mamma di Fedez, Tatiana Berrinzaghi. Il riferimento è alla disputa a mezzo social tra il rapper e l’ex amico/collega Luis Sal. Cosa aveva detto la nonna del rapper? Tocca andare The Ferragnez, la serie tv su Prime Video con Chiara Ferragni e Fedez protagonisti, e tornare indietro alla prima stagione. In un episodio la nonna del rapper milanese gli leggeva le carte e diceva: “Una discussione con un’altra persona, con un uomo giovane. Vedi cosa c’è qua?“, le parole della signora. E poi: “Ti tradisce proprio con il nome dell’affetto dell’amico”. “Che palle! Ancora?”, il commento di Fedez, facendo riferimento ad importanti litigate avute già in passato (con J-Ax, con Fabio Rovazzi). “Tu non devi avere amici, purtroppo“, il monito della nonna. Quindi Fedez: “Ma non ne ho. Solamente uno”. “Certo, ma uno sempre uno è”, la risposta tagliente della nonna. Ma cosa è successo tra i due? Dopo una lunga assenza di Luis Sal dal podcast Muschio Selvaggio, ecco che lo stesso creator ha pubblicato un video spiegando le ragioni dell’addio: “Mi trovo a difendermi davanti a una narrativa di cui non avrei voluto far parte neanche nel privato. A un giochino di Federico che è molto bravo a fare e a cui io non voglio giocare. Fede, non voglio giocare: dillo alla mamma, dillo all’avvocato”. E Fedez, a distanza di qualche ora, ha replicato: “Se questo senso di oppressione che avevi nei miei confronti era così latente da tanto tempo, perché hai deciso di fondare una società insieme a me due settimane prima di lasciarla, chiedendomi poi 600.000 euro se non vale nemmeno la metà di quei soldi? Mi hai vietato di dare delle spiegazioni tramite il tuo manager e hai minacciato di raccontare la tua verità se io avessi semplicemente osato dire che tu avevi abbandonato il podcast per dedicarti ad altri progetti”.