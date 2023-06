Più è forte il legame che tiene insieme due persone, più è probabile che il momento della rottura diventi una guerra senza esclusione di colpi. Vale in amore come in amicizia, e quanto sta accadendo tra Fedez e Luis Sal lo dimostra in pieno. A poche ore dalle dichiarazioni del rapper circa la scomparsa del collega dal podcast Muschio Selvaggio, ecco che il creator rompe il silenzio e apre il vaso di Pandora pubblicando le chat private intercorse tra lui e il cantante e portando a galla presunte verità che finirebbero dritte dritte nella busta choc gold di Barbara D’Urso.

LA VERSIONE DI LUIS SAL – A ospitare la “confessione” di Luis Sal è, con un colpo di teatro non da poco, proprio la pagina YouTube del podcast: “Lui non sa che sto pubblicando su questo canale, spero che non tiri giù il video perché è anche il mio canale per ora” specifica Sal. Secondo lo youtuber bolognese la causa dei loro contrasti sarebbe stato il protagonismo di Fedez. Muschio Selvaggio era nato con l’intenzione di dare importanza agli argomenti trattati, non agli ospiti: “Non doveva essere un altro luogo in cui si parlasse di Fedez ma col passar del tempo queste premesse vengono a mancare” commenta Luis, “Glielo faccio notare in tanti modi, da amico, e glielo fate notare anche voi nei commenti”. Il ragazzo classe 1997 prosegue: “Mi sentivo emarginato nel mio stesso progetto, mi sentivo di non essere ascoltato né nella parte creativa né in quella esecutiva perché agiva senza coinvolgermi su tanti aspetti. Mi chiedeva scusa e continuava a farlo”.

LE CHAT PRIVATE CON FEDEZ – Passano i mesi e si arriva agli inizi del 2023, quando il podcast sbarca a Sanremo. Luis Sal non è d’accordo ma asseconda l’amico. Dopo l’esperienza in riviera però si impone un confronto tra le due parti per discutere della direzione che il progetto sta prendendo. Fedez propone una pausa e poco tempo dopo il creator ribadisce: “Non mi trovo più nel progetto, non c’è equilibrio e sembra solo il podcast di Fedez”. “Quindi lo chiudiamo?” sarebbe stata la replica del rapper, “Sì se questi sono i presupposti” è la risposta del collega. Ma il cantante non ci sta e avrebbe sbottato in questi termini: “Non puoi togliermi il mio podcast, ingrato di m***a, non farti più vedere a Muschio”. A quel punto Fedez avrebbe smesso di interagire direttamente con Luis, lasciando ai suoi legali e allo staff il compito di interfacciarsi con Sal.

LA PRESUNTA PROPOSTA DI FEDEZ – Ma non è tutto. Sempre secondo la versione dello youtuber, gli sarebbe stato chiesto di realizzare una puntata con un testo concordato nel quale si sarebbe dovuto scusare per l’assenza: “Ti pago, con obbligo di riservatezza, e ti compro il tuo 50%”, avrebbe proposto Fedez. Una soluzione che al creator non sta affatto bene: “Mi trovo a difendermi davanti a una narrativa di cui non avrei voluto far parte neanche nel privato. A un giochino di Federico che è molto bravo a fare e a cui io non voglio giocare. Fede, non voglio giocare: dillo alla mamma, dillo all’avvocato” In chiusura Luis Sal si rivolge al pubblico che ha sempre seguito con affetto il podcast: “Ciao Muschietti Selvaggi, rimanete sempre selvaggi e non fatevi domare mai”. Neanche a dirlo, a stretto giro è arrivata poi la contro-replica del rapper.