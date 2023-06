Festini hard e sesso non consenziente dopo il concerto dei Rammstein. Sarebbero due le testimonianze in forma anonima di due donne fino ad oggi raccolte dai media tedeschi Ndr e Sueddeutsche Zeitung (Sz) che riguardano il post concerto del leader della band tedesca, il 60enne Till Lindemann. Le denuncianti hanno spiegato che i presunti atti sessuali, a cui non avrebbero acconsentito, sono avvenuti durante gli after party della band inondati di droga e alcool.

Una delle due testimonianze se confermata sarebbe particolarmente grave. Si tratta di una 21enne che sostiene di essere rimasta priva di sensi in una stanza di albergo dopo un after party e di essere risvegliata con Lindemann sopra di lei. Nei ricordi della ragazza Lindemann era sdraiato su di lei quando ha ripreso conoscenza e le ha chiesto se avesse dovuto smettere. In seguito alla giovane sarebbe stata offerta della droga che lei avrebbe rifiutato. Ndr e Sz hanno costruito questa lunga inchiesta partendo dalle testimonianze di una dozzina di donne che sarebbero state avvicinate da diverse persone dell’ambiente di Lindemann – si parla sia di canali social o direttamente durante i live – per partecipare ai festini organizzati appositamente per il cantante. A questi incontri sarebbe stato obbligatorio un dress e body code: foto o video come preselezione, vestirsi in modo attraente, disponibilità e interesse nel concedersi a Lindemann. Le due testate sottolineano che il leader dei Rammstein chiederebbe la partecipazione solo di giovani donne. A supporto delle testimonianze delle ragazze vi sarebbero numerosi screenshot di chat e foto da WhatsApp e Instagram. Sia l’entourage di Lindemann che quello della band hanno voluto replicare alle accuse, mentre qualche settimana di fronte alle accuse di Shelby Lynn (“sono stata drogata nell’after party”), i Rammstein avevano bollato tutto come bubbole. In attesa che questo bailamme diventi una concreta azione legale va segnalato che sui social molti gruppi femminili hanno sostenuto i Rammstein.