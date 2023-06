E’ stata la prima donna a dirigere un’opera alla Scala, pochi giorni fa è diventata la prima a dirigere il concerto del 2 giugno al Quirinale e ora sarà la prima a ricoprire il ruolo di “principal guest conductor” alla Royal Opera House di Londra. La maestra Speranza Scappucci, romana, 50 anni, è ormai abituata a rompere i soffitti di cristallo il che assume anche più valore in un mondo come quello della musica classica. Scappucci sarà direttrice ospite principale a partire dal settembre della stagione 2025-26. Quella posizione non era mai stata più assegnata dal 1997. Scappucci, oltre che agli appassionati di classica e lirica, è nota anche al pubblico televisivo per aver accompagnato – col collega Aurelio Canonici – Corrado Augias nel programma di Rai3 La gioia della musica.

Speranza Scappucci ha esordito a Covent Garden l’anno scorso, dirigendo l’Attila di Giuseppe Verdi (le voci erano quelle di Ildar Abdrazakov, María José Siri, Simon Keenlyside e Ștefan Pop). Il mandato di Scappucci inizierà con l’assunzione del ruolo di direttore musicale della Roh da parte del ceco Jakub Hrůša, chiamato a sostituire dopo oltre 20 anni l’anglo-italiano Antonio Pappano, nel frattempo nominato numero uno entrante della London Symphony Orchestra (Pappano ha lasciato anche l’Accademia di Santa Cecilia). “Sono onorata di accettare questo ruolo – dice Scappucci – e non vedo l’ora di entrare a far parte della famiglia di Covent Garden, lavorando al fianco di Jakub Hrůša in una istituzione di grande tradizione, rinomata nel mondo per l’alta classe dei suoi cantanti, musicisti e direttori”. “Siamo felicissimi – sottolinea Oliver Mears, sovrintendente della Royal Opera House – di dare il benvenuto a Speranza. Il suo calore, unito al suo straordinario talento musicale e all’ampiezza del suo repertorio, la rendono un perfetto arricchimento per la famiglia di Covent Garden”.