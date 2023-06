Papa Francesco si è recato al Policlinico Gemelli per una visita di controllo programmata. Secondo quanto riporta l’Ansa che cita fonti qualificate Bergoglio sarebbe stato al Cemi, il Centro di Medicina dell’Invecchiamento del Policlinico universitario. Il pontefice è stato sottoposto a una tac ed è rientrato a Casa Santa Marta in Vaticano.

Lo scorso marzo papa Francesco era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni in seguito ad un’infezione respiratoria. Mentre il 26 maggio il pontefice aveva annullato tutte le udienze in programma a causa di un lieve stato febbrile. Nelle scorse settimane Papa Francesco è stato costretto a riorganizzare quotidianamente gli appuntamenti a causa del persistente problema al ginocchio destro, che non gli consentiva più di camminare. Il pontefice comunque ogni volta che gli si chiede come sta e qual è il suo stato di salute risponde: “Tutto bene, ancora vivo”.