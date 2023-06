Carlotta Ferlito sin da bambina si è fatta conoscere per la sua simpatia e determinazione nel programma Ginnaste – Vite parallele. Negli anni è cresciuta e ha raggiunto le Olimpiadi: Londra 2012 e Rio 2016. L’ex ginnasta in queste ore si trova a New York e qui ha potuto aggiungere un’altra ‘medaglia’ al suo medagliere. Ma il souvenir della Grande Mela non è di metallo. Infatti, con una story fa sapere che un piccione le ha lasciato un ricordino di benvenuto: “Mi hanno appena fatto la cacca in testa a New York”. Poi, con ironia sdrammatizza: “L’amore della mia vita dov’è? Almeno me l’aspetto”.

Immediati i commenti dei follower che tra le risate l’hanno sostenuta: “A me è successo a Sanremo mentre mangiavo nei tavoli esterni di un ristorante… Mi dispiace ma sono passati due mesi e non ho trovato l’anima gemella”: E ancora: “Meglio a New York che a Milano”. Altri invece hanno esteriorizzato la loro ammirazione: “Insegnami ad essere così calma ti prego“.