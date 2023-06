Prenotano al ristorante e poi non si presentano. Il caso è quello di Lorenzo Tosa, titolare de La perla risacca a Versilia (Toscana) ma ovviamente non è l’unica volta in cui è capito a lui e ad altri ristoratori. Intervistato da Il Tirreno ha testimoniato: “Anche sabato un tavolo da 2 e un tavolo da 5 a pranzo e un tavolo da 6 a cena. E domenica a pranzo un altro tavolo da 5 che è saltato. È una mancanza di rispetto non più accettabile. Parlando con i colleghi in Versilia, la situazione è identica” continua: “Non basta più nemmeno prendere il numero di telefono, telefonare il giorno prima per la conferma, prendere prenotazioni via mail… Nel 20% dei casi, invece, rispondono che si sono dimenticati. Perché magari hanno prenotato in più ristoranti, alla fine ne hanno scelto uno e si sono dimenticati gli altri”. Conclude lo sfogo: “Ho avuto clienti che volevano fermarsi dopo il mare che ho dovuto mandare via perché ero tutto prenotato. Per poi ritrovarmi con i tavoli vuoti. La rabbia è che ti dai da fare per lavorare bene e la gente ti manca di rispetto. Avevamo chiuso le prenotazioni da giorni, scontentando purtroppo anche qualche cliente abituale, perché eravamo sold out: poi ti rimangono tavoli liberi senza preavviso alcuno. È assurdo”. E così arriva l’idea della soluzione: “Sto pensando di attrezzarmi con la formula della pre autorizzazione con carta di credito – in caso di mancato preavviso e assenza dopo la prenotazione, scatta il prelievo – alla quale ricorrono ormai quasi tutti i ristoranti stellati in tutta Italia”.