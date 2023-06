L’incasso del concerto di Russell Crowe a Bologna del 27 giugno 2023 sarà devoluto alle popolazioni alluvionate della Romagna. È lo stesso attore de Il Gladiatore a specificare sul suo profilo Twitter la solidaristica novità che diventa così una sorta di appendice all’annosa querelle del concerto di Bruce Springsteen a Ferrara dopo 48 ore dall’alluvione che ha messo in ginocchio mezza Romagna. Intanto per chi ancora non è al corrente, Crowe e la sua band The Gentleman Barbers avranno l’unica data italiana del tour Indoor Garden Party a Bologna il 27 giugno all’interno del Teatro Comunale Nouveau. Il concerto è organizzato dalla Genoma Films di Paolo Rossi Pisu, figlio del compianto attore Raffaele. La star di Hollywood che cantando e suonando la chitarra sostiene di “alleviare i propri dolori” ha voluto twittare una specifica che sembra portargli non solo qualche biglietto in più, ma anche molti apprezzamenti generici da parte degli utenti.

“A breve posterò nuovi dettagli, ma per vostra informazione gli organizzatori del nostro concerto a Bologna, in Emilia Romagna, il 27 giugno, doneranno il ricavato del concerto alle vittime della recente alluvione che ha colpito molte persone nella regione”, ha scritto Crowe su Twitter. Il tweet sta facendo il pieno di like e nonostante Bologna non sia affatto l’epicentro dell’alluvione del 16/17 maggio – solo smottamenti e frane sulle colline circostanti, nessun ferito o vittima – il gesto altruistico di Crowe e degli organizzatori del concerto sembra come sottrarsi da quella che per alcuni polemisti è sembrata l’indifferenza dell’entourage di Bruce Springsteen. Il Boss infatti ha suonato a Ferrara il 18 maggio, a qualche decina di chilometri dalle zone della pianura ravennate alluvionate, senza proferire parola, nemmeno dal palco durante lo show, verso alluvione e chi ne è rimasto coinvolto. È stato poi Steve Van Zandt, storico chitarrista di Bruce, sempre via Twitter, a spiegare che nessuno aveva avvisato la band dell’accaduto, per questo Springsteen, solitamente prodigo di sostegno umano ed economico alle persone in difficoltà, non ha fatto alcun accenno anche solo di vicinanza alle vittime e agli sfollati.