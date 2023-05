Bruce Springsteen e sta facendo il tour in Italia e nei giorni scorsi si è esibito a Ferrara. Il cantante americano è stato criticato per non aver dedicato alcun pensiero alle vittime delle alluvioni in Romagna, cosa che invece ha fatto Sam Smith a Bologna. Sulla questione è intervenuto su Facebook Claudio Trotta, fondatore della società Barley Arts che si è occupata delle date del tour. Nel post scrive: “Chi non era presente e ha pensato bene di ‘pontificare’ senza esserci, ottenendo un poco di visibilità, qualche consenso e molte critiche, non lo ha compreso per nulla. ‘Non è un peccato essere felici’, anche nella tragedia quotidiana dei dolori personali e collettivi che avvengono in tutto il mondo, non solo a 30 km di distanza. Ps: se si fa beneficenza non lo si sbandiera ai quattro venti la si fa e basta”. E conclude: “Giù le mani da Bruce“.