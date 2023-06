La sorpresa annunciata da Vasco Rossi per il popolo alluvionato è ‘Romagna mia’ cantata dal palco del Romeo Neri di Rimini insieme con Claudio Golinelli detto ‘Il Gallo’, storico bassista del “Blasco” originario di Imola. In apertura di concerto, con le immagini dei territori alluvionati apparsi sui maxi schermi, il rocker ha detto al pubblico: “Siamo qui per portare un po’ di gioia. Questo è il mio omaggio a questa terra ferita, ma straordinaria, fatta di gente fiera e orgogliosa, che non molla mai. Siete fantastici, ce la farete. Viva e forza Romagna”.

Credit Facebook Omar Rav