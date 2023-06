Nicola Porro resta a Mediaset. Lo annuncia il giornalista sui social: “Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia”. Un cinguettio che pone fine al tormentone su un suo sbarco a Viale Mazzini. Il simbolo della nuova Rai meloniana, il nome su cui puntare per una “nuova narrazione”. Il conduttore di “Quarta Repubblica” è stato accostato a Rai3 per il dopo “Che tempo che fa” ma anche al lunedì sera per un nuovo talk show, oltre a un ritorno nella storica collocazione del giovedì su Rai2, rete in cui conduceva il programma “Virus” che fu cancellato dai palinsesti dall’allora amministratore delegato Antonio Campo Dall’Orto.

Fino ad oggi Piersilvio, il Cav e i suoi dirigenti, mi hanno fatto sentire a casa. Per i prossimi anni Mediaset resterà la mia famiglia. #quartarepubblica #mediaset #zuppadiporro — Nicola Porro (@NicolaPorro) May 31, 2023

Proprio Mediaset lo accolse nel 2016, mondo a cui Porro è affine e verso cui nutre una forte riconoscenza. Le voci su una sua uscita, forse alimentate dal contratto in scadenza, hanno poi fatto i conti con l’aspetto economico, a Cologno Monzese il conduttore di “Quarta Repubblica” percepisce compensi che in Rai non sono immaginabili.

Secondo Dagospia “la trattativa era a buon punto e un accordo sembrava vicino: gli era stato un offerto un talk show il lunedì, ma poi Pier Silvio Berlusconi ha rilanciato, offrendogli, oltre alla conferma di Quarta Repubblica, un ulteriore spazio in access prime time”. Notizia ribadita anche dal Corriere della Sera che ipotizza una sostituzione o alternanza con Barbara Palombelli. Lunedì scorso nel suo talk in onda su Rete 4, rispondendo a Paolo Mieli che si domandava sul suo futuro, aveva risposto: “Sarò qua, penso”. Nella rubrica social, Zuppa di Porro, aveva escluso una sua presenza su Rai3 nella fascia occupata da Fabio Fazio: “Se c’è una cosa certa è che la domenica sera al posto di Fazio non mi ci vedrete, perché io la domenica vado a sciare”. Su chi punterà adesso la nuova Rai?