Qualcuno dica a Giulia De Lellis che scrivere “eh” al posto di “è” non è un “piccolo errore grammaticale”. E che un’influencer come lei avrebbe il dovere di correggersi perché se anche ci fosserero due soli suoi follower che prendono per buono quello che dice, questo ‘attentato alla grammatica’ non è giustificabile. Cosa è successo? Come si vede da uno screenshot postato da De Lellis nelle stories di Instagram, la ‘nostra’ usa “eh” al posto di “è”, per due volte. Quando qualcuno le fa notare che è un errore, lei risponde così: “Grazie a tutti per avermi ricordato come si scrive “e” con l’accento. Giusto un piccolo problema: da quando sono piccola, siccome scrivo velocemente, per pigrizia non sposto il dito in alto e poi a destra per selezionare la tipologia di accento corretto”. Insomma, quasi piccata, De Lellis ha dato la colpa alla sua velocità nell’usare lo smartphone. E poi: “Quindi faccio prima a scrivere eh. Da quel giorno, quando scrivo di corsa e soprattutto in famiglia, mi permetto di fare questo piccolo errore grammaticale”. Ecco, se non si permettesse sarebbe meglio.