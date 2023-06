“Diciamo che non è stato un periodo facile… Ho avuto questo malessere che, per fortuna, è stato sconfitto grazie all’equipe di tutti i medici, infermieri e anestesisti di Humanitas di Rozzano, che sono veramente degli angeli custodi. Voglio ringraziare tantissimo il dottor Testori, il dottor Klinger, la dottoressa Veronesi e tutti coloro che mi hanno assistito, mi hanno operato e sono riusciti a salvarmi la vita“. Parla così Nina Moric che aggiorna i suoi fan su Instagram dopo aver scritto un messaggio stringato qualche giorno fa: “Anche nell’ora più buia della vita, un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore”. Ora la notizia che tutto è andato bene anche se Moric preferisce non spiegare che tipo di “malessere” abbia avuto: “Ci sono un po’ di conseguenze, però sono forte e tutto andrà benissimo… Detto questo, sto bene e mi dispiace: non volevo dare preoccupazioni ad alcuno”, conclude la modella croata ex di Fabrizio Corona.