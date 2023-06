E’ Vladimir Luxuria a rivelare dettagli sulle doti più o meno nascoste di Bastian Muller, l’imprenditore svizzero fidanzato con Ilary Blasi. Lo ha fatto in un’intervista a Novella 2000 in cui ha raccontato la serata che ha trascorso qualche giorno fa insieme a lui e Ilary al Muccassassina, noto locale romano: “Ero curiosa di conoscerlo e Ilary ha mantenuto la promessa“, ha esordito l’opinionista dell’Isola dei Famosi spiegando di aver invitato la coppia all’evento che l’ha vista protagonista quella sera.

Quindi Luxuria è scesa nei dettagli: “In tanti si sono avvicinati a lui. Sicuramente grazie alla popolarità di Ilary, ma anche attratti dalla sua fisicità. È un armadio a quattro ante, ha delle mani importanti… Ed è credenza comune che in un uomo delle grandi mani corrispondono anche a una grande ‘dotazione’. L’ho trovato simpatico, affabile e rispettoso. Chiacchierava con le persone e lasciava i propri spazi a lei”. E ancora: “Abbiamo parlato per un’oretta – ha ricordato Vladimir Luxuria – Ho chiesto tante cose su di lui, ma anche su lui e Ilary, perché poi io sono impicciona e mi piace sapere le cose, ma rispetto la privacy. Mi ha detto che non gli interessa diventare famoso. Non gioca a pallone. Tant’è che lui ha conosciuto Ilary inconsapevole che lei fosse così famosa. Mi ha raccontato come si sono conosciuti, però non glielo dico”.