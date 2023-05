Circa 90 tra sindaci e amministratori locali hanno partecipato a Montecitorio, nella Sala della Regina, all’evento organizzato da Plastic Free Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, per raccontare le esperienze virtuose messe in campo dai loro comuni per limitare la dispersione dei rifiuti nell’ambiente.

volo dei palloncini, il contrasto all’abbandono dei pneumatici e dei mozziconi di sigarette, gli eco eventi plastic free e la richiesta di azioni a tutela e salvaguardia dei fiumi”. Leggi Anche Contenitori riutilizzabili nei supermercati, le prove dei nostri lettori: ‘Abbiamo dovuto rinunciare’, ‘nei piccoli negozi è possibile’. Il (falso) problema della sicurezza igienico-sanitaria “Abbiamo presentato 5 richieste alle istituzioni nazionali – spiega Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus – il divieto di, il contrasto all’abbandono deie dei, gli eco eventi plastic free e la richiesta di azioni a tutela e salvaguardia dei fiumi”.

All’incontro diversi primi cittadini hanno esposto le proprie iniziative “virtuose” rivolte alla riduzione del consumo di plastica, come quelle messe in campo dal comune di Gussago, in provincia di Brescia, che ha eliminato negli uffici e nelle scuole pubbliche, tutte le bottigliette d’acqua dai distributori, regalando in alternativa agli studenti 1500 borracce. “Oltre a questa iniziativa – spiega Angelo De Pascalis, assessore all’ambiente ed ecologia – abbiamo introdotto le eco-feste. Dieci anni fa abbiamo imposto tramite ordinanza, che tutte le posate e le vettovaglie usate durante le feste pubbliche, siano biodegradabili e quindi possano essere gettate nell’organico.”