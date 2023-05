Si dice sempre che la vera bellezza risieda nell’anima e non nel corpo. Ma la realtà è ben diversa. Ad oggi, infatti, il corpo diventa spesso il mezzo per avere successo e popolarità, un modo vivere nel lusso. E questo è quello che sta succedendo all’australiana Sam Parks, modella di OnlyFans: “Io? Troppo bella per pagarmi un viaggio, pagano gli uomini per me“, ha rivendicato la 26enne durante l’ultimo episodio del podcast di Jackson O’Doherty, Shadow Banned. Qui, ospite insieme all’amica Anita Cassin per parlare dei vantaggi dell’essere donne particolarmente belle, ha ammesso: “Sono così bella da poter volare gratis”.

Quindi Sam ha rivendicato come sia proprio grazie alle sue doti estetiche se vive una vita ricca di agi e di viaggi tra Dubai e Los Angeles: “Viaggio gratis, voglio solo godermi la vita“, ha detto. Dulcis in funto, come se il tutto non fosse già abbastanza grottesco, il podcast si conclude con l’amica che porta all’attenzione come la bellezza le abbia aperto anche possibilità lavorative che altrimenti le sarebbero state precluse: “Ho avuto proposte di lavoro per le quali non ero per nulla qualificata solo grazie al suo aspetto fisico”. Neanche a dirlo, queste dichiarazioni hanno scatenato accese polemiche circa la mercificazione del corpo e i modelli sempre più negativi che la nostra società dell’immagine propina.