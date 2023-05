Il prossimo 1 agosto dovrebbero festeggiare il primo anniversario ma, di questo passo, è più probabile che si ritrovino a firmare le carte del divorzio. Stiamo parlando di Jennifer Lopez e Ben Affleck, la coppia più attenzionata di Hollywood. Se, infatti, un anno fa la coppia ci faceva sognare con le immagini delle loro vacanze in Italia, adesso a far notizia sono i loro litigi. Dopo la scena della portiera dell’auto da lui poco galantemente sbattuta, nei giorni scorsi la cantante e attrice si era sfogata durante la promozione di The mother dicendo così del marito: “Ben a volte è insopportabile, ha sempre da ridire su tutto è molto pesante”.

Parole, le sue, che al pubblico di tutto il mondo non sono passate inosservate. E a cui non è tardata ad arrivare la replica del diretto interessato. Il 28 maggio su Rai 4 è andato in onda il film “Amore bugiardo – gone girl” e, in questa occasione, un utente ha taggato Ben Affleck nella foto che ritrae la sua televisione con la scritta: “L’unico film dove Ben Affleck è sopportabile“. Per un “miracolo” del web, il post è arrivato dritto dritto all’attore che ha commentato: “Seriously?“, cioè: “Seriamente?”. Neanche a dirlo, in tanti ci hanno visto una chiara frecciatina alla moglie.