Nelle scorse settimane, Walter Nudo aveva espresso una dura critica contro una pubblicità di Valentino esposta all’aeroporto di Linate: “In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità“, le sue parole in un video diventato subito virale sui social. Ora, a distanza di molti giorni, Rosa Chemical torna a gamba tesa sull’argomento. Il cantante, tra i protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, si è più volte dichiarato apertamente fluido e contrario agli stereotipi di genere ha commentato in modo lapidario le parole dell’attore: nelle sue stories di Instagram ha condiviso infatti il video di Nudo con un commento ironico che ha spiazzato i fan: “Walter Nudo sei un surgelato!“, ha scritto. Per il momento dall’altra parte tutto tace, come replicherà l’ex pugile oggi “life coach”?