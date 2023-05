“Prima piangono disperati perchè non piove, poi piangono disperati perchè piove troppo e qualcuno annega. Ma si può sapere che cosa cavolo vogliono”. Così ha scritto Vittorio Feltri su Twitter a proposito dell’alluvione in Emilia-Romagna che ha causato 15 morti e migliaia di persone sfollate, costrette ad abbandonare le proprie case invase dall’acqua e dal fango. Parole che hanno scatenato non poche polemiche sui social, sollevando un’ondata di indignazione generale. Nei commenti al suo tweet, c’è chi ha accusato il giornalista e consigliere regionale della Lombardia di “sciacallaggio puro” e chi gli ha augurato “di trovarsi nella medesima situazione di chi ha perso tutto”, ma non sono mancati poi gli insulti e le offese.

Prima piangono disperati perché non piove, poi piangono disperati perché piove troppo e qualcuno annega. Ma si può sapere che cosa cavolo vogliono. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 24, 2023