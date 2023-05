Avete presente quei fenomeni del web che raggiungono una popolarità incredibile molto rapidamente e per un motivo apparentemente inspiegabile (per poi magari sgonfiarsi)? Ecco, sembra essere il caso di An.Megastore, un negozio cinese che si trova a Roma – più precisamente in zona Ostiense – e che sta vivendo un periodo di gloria sui social. Tra Instagram e TikTok, l’esercizio commerciale conta circa 176.000 ‘follower’. Ma è il numero di ‘mi piace’ sulla piattaforma cinese a stupire: ben 5.8 milioni. “Dimme na cosa? C’è”, si legge nella biografia su TikTok. Una frase in romanesco che contrasta con la provenienza dei titolari del negozio e in particolare di Angela, protagonista indiscussa dei filmati e di origini, appunto, cinesi. Proprio questo, con tutta probabilità, il punto di forza di An.Megastore. Ogni video rappresenta una sorta di sfida che la negoziante affronta, calandosi nei panni della personal shopper e proponendo outfit ad hoc, a prezzi competitivi. “A te ci penso io, dimmi tutto” risponde Angela (oppure l’altro venditore, Ale, che parla con una cadenza più dialettale) alle ragazze e ai ragazzi che le avanzano le richieste più disparate: dagli outfit per una cerimonia fino ai nani da giardino, al kit per rifarsi le unghie e altri prodotti, i più disparati.

Un esempio di TikTok virale: “Angela, domani è il mio primo giorno di lavoro in banca. Mi affido a te, ho un budget di massimo 75 euro“, dice la cliente. “Ok, non c’è problema: ci penso a tutto io. Tu aspettami un minuto lì in camerino, io porto tutto”. Quindi Angela gira per il negozio e trova qualche possibile outfit da far indossare alla ragazza: “Questa qui, per la tua bella fisica secondo me molto bella”, dice in un italiano comprensibilmente incerto. Poi la camicia, una giacca e un paio di scarpe eleganti. La cliente prova tutto ed esce dal camerino: “Con questo, dopo due giorni divento direttrice”, assicura lei. Angela e Ale sanno sempre trovare la scelta giusta. E i fan apprezzano. Tantissimi i commenti: “Se non mi dice ‘bella fisica’ nemmeno lo guardo”, “L’ha vestita molto meglio che certe boutique costose. Angela ha gusto”, “Io amo questa signora”.

I video di An Megastore oscillano tra le 90.000 e i 2.4 milioni di visualizzazioni. Numeroni che riescono a raggiungere grazie a clip curate, con sottotitoli a caratteri cubitali, divertenti (anche se a volte al limite del cringe). I ‘finti clienti’, però, sono sempre gli stessi. Non solo. In ogni video viene taggato il profilo di @enne. Di cosa si tratta? Di un’agenzia di comunicazione e marketing. Da qui spiegato il successo del negozio. Ormai su TikTok si sono adattati veramente tutti: un negozio di casalinghi che utilizza un’agenzia per incrementare i ‘mi piace’ e farsi conoscere, dunque, non è più un fatto così inusuale.