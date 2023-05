“Sono allo zoo con Nina e ovviamente essendo maggio ci sono 200 bimbi in gita”. Inizia così lo sfogo di Cristina Marino su Instagram. Il racconto prosegue: “Ho appena visto una maestra che spingeva un bambino per rimetterlo in fila. Mi sono avvicinata per dirle che era agghiacciante come si stava relazionando al bambino e mi ha risposto che dovevo farmi i caz** miei, usando la parola caz** davanti ai bambini”. Insomma, Marino non nasconde di essere molto arrabbiata: “Sono allucinata e mi fa orrore pensare come i genitori si impegnino a educare i propri figli, poi vengono mandati a scuola e le maestre si comportano così. Sono veramente innervosita e mi viene voglia di… Va beh, taccio… Ogni tanto è importante soffermarsi a pensare se quello che stiamo scegliendo per i nostri figli è veramente giusto, se le scelte sono quelle giuste e lo dico a me in primis. Mi sembrava giusto condividere questa cosa“. Impossibile, trattandosi di storie, sapere cosa ne pensano i follower dell’attrice.