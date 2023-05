Shakira e Tom Cruise si sono incontrati in occasione del Gran Premio di Formula 1 di Miami e il clima confidenziale e le risate tra loro hanno portato a ipotizzare la nascita di una nuova love story. La popstar colombiana 46enne si è trasferita da poco negli Stati Uniti dopo la turbolenta separazione da Gerard Piqué e lo sfratto da parte del suocero dalla sua abitazione alla periferia di Barcellona. A Miami, raccontano fonti sicure vicine a lei, essendo una mamma single si sta concentrando sui suoi figli e per tale motivo ha considerato “esilaranti” le notizie su una possibile storia con l’attore. In realtà, come riporta il quotidiano spagnolo Marca, Tom è rimasto folgorato da Shakira e, dopo averle mandato dei fiori, lei con un messaggio educato l’ha “supplicato” di smettere di filtrare. Una fonte legata alla cantante spiega: “Shakira non vuole metterlo in imbarazzo o turbarlo, ma non c’è attrazione o romanticismo da parte sua, e per lei si è trattato di un incontro amichevole. È lusingata ma non interessata”.