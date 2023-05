La storia di Philippe Petit è diventata un film diretto da Robert Zemeckis. Il titolo è The Walk e l’attore è Joseph Gordon-Levitt. Racconta per l’appunto le gesta del funambolo Petit che nel 1974, precisamente alle 7:15 del mattino, raggiunse il tetto della Torre Nord del World Trade Center a New York per attraversare fino all’altra Torre, sospeso a 417m5 metri dal suolo su un cavo di acciaio di 3 cm. Perché ne rievochiamo le gesta? A Milano e in occasione dell’inaugurazione del Bam Circus, festival internazionale di arte circense, sarà Andrea Loreni, funambolo, ad attraversare la distanza tra il Bosco Verticale e la Torre Unicredit sospeso a 140 metri d’altezza. Il 26 maggio, data d’inizio della kermesse, Loreni farà la sua traversata: per vederlo occorre andare in presenza nel parco sottostante ma non solo, perché l’impresa sarà visibile in streaming. Appuntamento alle ore 20. “Il rischio c’è, sul cavo come nella vita di tutti i giorni: non penso che il cavo sia altro dalla vita, ma solo una specie di sottolineatura di alcuni aspetti del nostro vivere, come il rischio, la precarietà e l’esposizione, ma anche la possibilità di fare cose incredibili – ha spiegato Loreni a Vanity Fair – Vivo il funambolismo come parte della nostra esistenza: potrei anche smettere di camminare sul cavo, ma non diminuirei i rischi che corro ogni giorno. Certo, non ci si può improvvisare: cerco di preparami al meglio, sia psicologicamente, che fisicamente che tecnicamente, perché non sia una roulette russa con la sorte. Essere funambolo è farsi carico dei rischi, sul cavo come nella vita. Con la consapevolezza dei rischi, si va avanti perché la strada ci porta dall’altra parte”.