Un’estate al mare, cantava Giuni Russo. Peccato però che l’obiettivo della coppia avvistata sul lungomare di Trani non fosse esattamente quello di fare un bel bagno refrigerante: i due infatti sono stati immortalati in un filmato – che in poche ore ha fatto il giro del web – mentre erano intenti a consumare, in pieno giorno, un rapporto sessuale sulla spiaggia acciottolata di Capo Colonna, totalmente disinteressati ai bagnanti che avevano intorno.

Il lido che ha ospitato il siparietto osé è stato inaugurato in maniera decisamente inaspettata, visto che è tornato a disposizione dei cittadini da poco tempo dopo una serie di interventi che si sono conclusi nel 2022 e che hanno permesso di recuperare alcuni tratti del lungomare inizialmente erosi dall’azione dell’acqua. I bagnanti che hanno assistito alla scena si sono subito allontanati, ma qualcuno ha deciso di filmare gli amanti “appassionati” e il video è diventato subito virale.

“Avevamo pensato di realizzare nuovi tratti di costa fruibili, avevamo pensato di realizzare nuovi luoghi di incontro e aggregazione. Forse, però, avete un po’ esagerato!”: ad intervenire ironicamente sull’accaduto anche il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, che ha voluto “redarguire” i bagnanti, condividendo in un post sui social un fotogramma della scenetta. Ma non sono mancati anche alcuni commenti al vetriolo sotto al post del primo cittadino, tra chi ha ripreso il sindaco sottolineando “lo stato di abbandono e degrado in cui si trova il 99% della città” e chi ha chiesto a gran voce “l’identificazione dei protagonisti del video per denunciarli per atti osceni in luogo pubblico”. E c’è anche un utente che ha replicato scherzosamente: “Sindaco per vedere il video completo sono dovuto andare sul profilo Facebook di un ex sindaco, non lasciamo alle opposizioni queste opportunità”.