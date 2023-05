Shakira sembra aver definitivamente voltato pagina. Trasferitasi a Miami con i figli da qualche tempo, dopo essersi messa alle spalle il matrimonio con Gerard Piqué, la popstar colombiana ha cominciato una nuova vita oltreoceano. Niente più riferimenti o frecciatine al difensore blaugrana (impegnato con la giovane Clara Chia Marti), come è accaduto in passato anche dopo la rottura. Il gossip, però, non si è fermato un attimo e, secondo alcuni rumors, un uomo in particolare avrebbe rapito il cuore della cantante colombiana.

Stando alle indiscrezioni, potrebbe trattarsi di Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula Uno, sei delle quali con la Mercedes. Proprio lo scorso weekend, Shakira ha assistito al Gran Premio di Miami 2023, condividendo l’esperienza con altre celebrità come Tom Cruise, Vin Diesel, Elon Musk e Jeff Bezos. Nulla da segnalare prima del via o subito dopo la bandiera a scacchi. Ad alimentare i pettegolezzi, però, è stato l’appuntamento serale tra il pilota e la popstar.

I paparazzi, infatti, hanno documentato l’arrivo della 46enne al ristorante “Cipriani” (nel cuore di Miami) dove ad accoglierla sorridendo, insieme ad altre persone, c’era anche Sir Lewis Hamilton.

I due, come attesta un breve video che sta circolando da alcune ore sui social, hanno cenato uno di fronte all’altra, trascorrendo insieme una serata organizzata da Mercedes. La scuderia, si vocifera, sarebbe responsabile dell’invito esteso a Shakira. È bastato poco per far rimbalzare la notizia su tutti i siti di gossip, soprattutto perché il pilota, precedentemente legato alla cantante inglese Nicole Scherzinger, sarebbe single ormai da tempo. Della nuova relazione della popstar, però, non si hanno notizie certe. Galeotta fu quella cena a Miami?