“Pensare meno e più a me stessa forse ha aiutato“: così sostiene Alena Seredova che, dopo il doloroso divorzio con Gianluigi Buffon, tra poche settimane convolerà a nozze con Alessandro Nasi. Storia, la loro, nata in un periodo buio dell’attrice quando, ferita dal tradimento dell’ex, pensava solo ai figli e di certo non all’amore. Al ricordo racconta: “É stato molto divertente all’inizio, lui non sapeva niente della mia storia. Pensavo di stare bene, da sola, e invece mi sono resa conto che farmi avvicinare da una persona piena di sentimento non era una cattiva idea. Alessandro ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi pressione né fretta. Succede sempre così: quando non cerchi, è la volta che capita”.

E ancora: “Quando mi ha chiesto di sposarlo non me l’aspettavo. Un po’ per l’età e un po’ perché avevo già compiuto questo passo, il matrimonio non era fondamentale per me. Ma poi mi ha fatto tanto piacere, per Alessandro è la prima volta e dunque è giusto che anch’io viva tutto come se fosse tale”. Il matrimonio, organizzato da Alessandra Grillo, la wedding planner che aiutò anche Chiara Ferragni, si terrà nel comune di Noto in Sicilia (il matrimonio con l’ex portiere era stato in Chiesa a Praga). Alena conclude precisando che con Buffon ora c’è un rapporto sereno ma di certo non è una famiglia allargata: “Non comprendo il termine. Siamo due famiglie, ognuno si è creato la propria e c’è soddisfazione per entrambi. Io non sono certo una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica”.