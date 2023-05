Il suo toccante monologo sulla maternità al Festival di Sanremo aveva suscitato grande scalpore, accendendo il dibattito su questo articolato e delicato tema. “A volte penso di essere una donna di me*da perché non so cucinare, non mi sono sposata e non ho avuto figli”, aveva detto infatti a tarda notte, sul palco dell’Ariston. Adesso, a mesi di distanza, Chiara Francini ha rivelato che lei e il compagno, l’ex calciatore 46enne Frederick Lundqvist, stanno provando ad avere un figlio. Lo ha fatto ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, spiegando che oggi, a 42 anni, si sente finalmente pronta a compiere questo passo: “Il desiderio di un figlio c’è – ha esordito l’attrice -. Ci stiamo provando ad avere un figlio. Ho 42 anni, ora ci voglio provare, ma prima non l’avrei mai fatto. Non è giusto che veniamo giudicate se abbiamo una carriera ma non figli e se abbiamo figli e non vogliamo una carriera. Essere donna è complesso e un figlio non deve essere una condizione imposta. Se non dovesse arrivare pazienza, non lo sentirei come un fallimento. Sento che si vive una volta sola e vorrei provare questa emozione, ma sono felice anche così”.

Quindi ha spiegato di non avere preso in considerazione l’idea della maternità surrogata: “No, vorrei provare con il mio corpo, con la Chiara che ho. Credo sia un momento di arricchimento, vedere come mi cambierà”. E ancora: “Non credo nei genitori amici, ma vorrei essere amorosa. Non vorrei mai che mio figlio si trovasse impreparato alla vita. Un figlio è grande responsabilità e io sono molto seria. Sono colorata ma sono profondamente seria e molto rigida. Ed è un atto che vedo come creativo, un salto al quale ti devi abbandonare. Lì c’è la misura della vita”, ha concluso Chiara Francini.