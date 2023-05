I credenti degli UFO e dei fenomeni aerei non identificati stanno vivendo anni di grande entusiasmo. Infatti, da quando, nel 2021, la Direzione dell’Intelligence Nazionale degli Stati Uniti ha ufficialmente confermato l’esistenza dei fenomeni aerei non identificati (UAP) gli studi, le indagini e le ricerche su questo affascinante ma misterioso tema sono in costante crescita. Come conferma la recente indagine condotta da Marissa Yingling, dell’Università di Louisville nel Kentucky, negli Stati Uniti. Secondo lo studio, appena pubblicato sulla rivista Humanities and Social Sciences Communications, un accademico su cinque ha visto un UFO o conosce qualcuno che l’ha visto. Il 39% ha affermato di non sapere cosa potrebbe spiegare gli avvistamenti. Dei 1.460 accademici interpellati, il 19% ha affermato di aver assistito, o di qualcuno che conosceva, a un fenomeno aereo non identificato (UAP), un’osservazione nel cielo che non può essere spiegata. Il 37% afferma di avere un certo interesse a condurre ricerche sull’UAP.

Il sondaggio è stato condotto da accademici di 133 università statunitensi in 14 discipline accademiche. Il 10 per cento di coloro che hanno risposto lavorava in scienze politiche, fisica e psicologia, mentre il 6 per cento lavorava in ingegneria. Il 39% ha affermato di non sapere cosa potrebbe spiegare questi avvistamenti. Tuttavia, il 21% li ha attribuiti a eventi naturali e il 13% a dispositivi di intelligenza sconosciuta. Mentre il 36% ha affermato di avere un certo interesse a condurre ricerche nell’area, solo il 4% ne aveva effettivamente già fatto qualcuna. L’autrice dello studio, Marissa Yingling, dell’Università di Louisville nel Kentucky, negli Stati Uniti, ha dichiarato: “I risultati suggeriscono che molti accademici statunitensi in tutte le discipline considerano importante il coinvolgimento del mondo accademico nella ricerca sull’UAP e potrebbero essere cautamente disposti a impegnarsi con la ricerca sull’UAP, in particolare se lo fanno altri che considerano rispettabili nel loro campo. Discussioni aperte sugli UFO tra accademici potrebbero consentire un maggiore coinvolgimento accademico nella ricerca relativa a tali fenomeni, secondo l’esperta che considera la necessità di ulteriori indagini in coorti più ampie e diversificate per indagare gli atteggiamenti nei confronti degli UFO più in generale tra gli accademici negli Stati Uniti.

Ad aver cambiato il futuro di questo argomento è sicuramente il rapporto dell’Ufficio del Direttore dei Servizi di Informazione Nazionale nel 2021 nel quale i fenomeni aerei non identificati (UAP), precedentemente noti come UFO, sono stati dichiarati come esistenti. Dopo aver escluso in larga parte le cause naturali, i disturbi aerei e i difetti tecnici, il loro rapporto indica che gli UFO non possono essere attribuiti facilmente all’arsenale militare degli Stati Uniti o di alleati o avversari. I ricercatori del Pentagono hanno quindi inserito 143 dei 144 incidenti, principalmente dai rapporti della Marina degli Stati Uniti degli ultimi due anni, in una categoria generica chiamata “altro”. Udienze del Congresso nel maggio 2022 hanno affrontato queste preoccupazioni. Da quel momento, i direttori dei servizi di informazione nazionale nominati dai due principali partiti politici hanno commentato sulla credibilità di questo argomento, così come l’ex presidente Barack Obama, l’ex leader della maggioranza al Senato Harry Reid, ammiragli in pensione, legislatori attuali e qualche studioso. Ex funzionari del Pentagono hanno aggiunto osservazioni più approfondite sulla natura delle ricerche recenti finanziate con le tasse e classificate e sulla necessità di una maggiore trasparenza governativa. Il tema è diventato protagonista sui principali organi di informazione negli USA.

Nel dicembre 2017, il New York Times ha pubblicato un articolo intitolato “Aure luminose e ‘denaro nero’: il misterioso programma UFO del Pentagono”, che trattava dei 22 milioni di dollari spesi per un programma di indagine sugli UAP. Secondo quanto riferito nel 2021 da CBS ’60 Minutes e dal Washington Post, CNN e altri importanti organi di informazione giornalistici, funzionari e personale militare in servizio e in pensione altamente addestrato che hanno osservato visivamente gli UAP e attraverso i sensori suggeriscono che la tecnologia degli UAP superi significativamente le capacità umane conosciute. Con un accordo bipartisan, legislatori tra cui i senatori Gillibrand, Rubio, Warner, Heinrich e Romney e i rappresentanti Carson, Schiff, Burchett, Gallagher, Krishnamoorthi e Gallego concordano sull’importanza del tema riguardante gli UFO. Alcuni affermano chiaramente che gli UFO non sono russi o cinesi. Nel dicembre 2021, il presidente Biden ha firmato il National Defense Authorization Act (NDAA) 2022, che includeva un emendamento guidato dai senatori Gillibrand e Rubio per istituire un “ufficio, una struttura organizzativa e le autorità per affrontare i fenomeni aerei non identificati”. Gennaio 2022 segna un momento significativo per la Julius-Maximilians-Universität (JMU) di Würzburg, che ha aggiunto la ricerca sui fenomeni aerei non identificati al suo Centro di Ricerca Interdisciplinare per gli Studi Extraterrestri. Nel giugno 2022, il Senato del Brasile ha tenuto audizioni sugli UAP.

La Cina ha incaricato ricercatori che utilizzano l’intelligenza artificiale per analizzare dati riguardanti “condizioni aeree non identificate”. Di recente, la Repubblica di San Marino ha preso in considerazione la cooperazione con le Nazioni Unite per istituire un ufficio internazionale neutrale per le questioni legate agli UAP, che ospiterebbe regolarmente summit. Contemporaneamente, studiosi all’interno dell’accademia hanno pubblicato articoli su argomenti legati agli UAP o annunciato nuovi progetti. Nel 2021, gli scienziati dell’Università di Harvard hanno istituito il Galileo Project per la Ricerca Scientifica Sistemica di Evidenze di Artefatti Tecnologici Extraterrestri. Guidato da Avi Loeb, professore ed ex preside del dipartimento di astronomia, il progetto ha ora milioni di donazioni private e un lungo elenco di ricercatori, consulenti e affiliati provenienti da università e istituti di tutto il mondo. Abbracciando la semplice ma profonda nozione che “la maggior parte del cielo sopra di noi non è classificata”, lo scopo del progetto è quello di “portare la ricerca di segni tecnologici extraterrestri di civiltà extraterrestri tecnologicamente avanzate da osservazioni accidentali o aneddotiche e leggende nel mainstream della ricerca scientifica trasparente, valida e sistematica. Questo progetto cerca oggetti fisici sulla terra, anziché segnali elettromagnetici”.

Inoltre, il gruppo di ricerca propone che le civiltà extraterrestri siano possibili e che la scienza “non dovrebbe respingere dogmaticamente spiegazioni extraterrestri potenziali a causa di stigma sociale o preferenze culturali, fattori che non favoriscono il metodo scientifico di indagine imparziale ed empirica” (Università di Harvard, 2021). All’Università di Stanford, il professor di patologia Dr. Garry Nolan ha pubblicato un articolo sottoposto a revisione paritaria su Progress in Aerospace Sciences. Lui e i coautori hanno proposto metodi per analizzare materiali provenienti da oggetti aerei non identificati e di origine sconosciuta. Questo conferma che l’interesse del mondo accademico non è né nuovo né recente. A tal proposito, va citata anche la pubblicazione “American Cosmic: UFOs, Religion, Technology”, un libro accademico che copre sei anni di studio etnografico di Diana Walsh Pasulka, un professore di studi religiosi dell’UNC Wilmington. Pasulka ha condotto nel 2019 confidenzialmente interviste con scienziati, professionisti e imprenditori della Silicon Valley di successo e influenti che credono nell’intelligenza extraterrestre, smentendo così il comune malinteso secondo cui agli UFO credono solo i membri marginali della società.