Quando un animale che è stato per anni con noi viene a mancare, si sentono nel cuore un vuoto e un dolore immenso: questo è quello che sta provando in queste ore Paris Hilton. L’ereditiera, sotto shock, ha annunciato sul suo profilo Instagram che è morto il suo chihuahua 23enne Harajuku Bitch. I post dedicati alla cagnolina sono due: uno con una semplice foto dove sono insieme e l’altro un reel su Bitch. Entrambi accompagnati dallo stesso commento: “Oggi ho dato l’addio alla mia amata chihuahua, Harajuku Bitch. In 23 anni fantastici, ha portato amore infinito, lealtà e momenti indimenticabili nella mia vita. Il suo viaggio è stato lungo, bello e iconico, circondata dall’amore fino al suo sonno tranquillo. Il dolore che provo in questo momento è indescrivibile. Non era solo un animale domestico, era una famiglia e una compagna fedele in ogni momento“.

Quindi, continua ricordando che con lei se ne va solo un’amica ma anche una compagna d’avventura: “Dagli sfarzi ai momenti di tranquillità dietro le quinte, lei era sempre lì, una piccola palla d’amore che illuminava anche le giornate più buie. Abbiamo condiviso tanti ricordi, risate e lacrime”. Conclude con una dolce dedica: “Riposa in pace, mio dolce tesoro. Grazie per aver abbellito la mia vita con un amore incondizionato. Sarai per sempre il mio angelo, mi mancherai per sempre e sarai per sempre amata. Anche se non ci sei più fisicamente, l’impronta delle tue zampe sulla mia vita non svanirà mai. Riposa serenamente, dolce amico, sapendo che sarai sempre amato e che ci mancherai. Ti voglio bene e mi mancherai per sempre“.