Nomi pronunciati scorrettamente ed errori durante la consegna dei premi: è quello che è successo durante la premiazione del torneo femminile degli Internazionali di Roma, di fronte alle tenniste incredule e imbarazzate. Dopo la finale del 20 maggio al Foro Italico, Elena Rybakina, 23enne kazaka di origini moscovite, è diventata la nuova regina degli Internazionali BNL d’Italia femminili: la 23enne n.6 WTA, ha superato l’ucraina Anhelina Kalinina, n.47 WTA, che si è ritirata nel secondo set, dopo appena 65 minuti di partita, per un problema muscolare alla coscia sinistra.

Il momento della premiazione, che ha visto le due tenniste affiancate, è stato costellato da una serie di “inconvenienti“: prima il microfono che ha causato problemi proprio durante il discorso di rito di Rybakina, in cui ringraziava tutti con un pensiero gentile anche per l’avversaria. Poi un lapsus del conduttore che invece di “piatto” ha parlato di “targa”, infine anche il mal posizionamento delle due tenniste rispetto al tavolo della premiazione. La persona addetta a porgere il trofeo a Kalinina era infatti posizionata vicino all’avversaria vincitrice. Ma non finisce qui: Rybakina viene applaudita e acclamata ma rimane in attesa che qualcuno prenda la coppa e gliela consegni, con un’espressione che tradisce un “me la date o me la prendo da sola?”. La cerimonia si chiude tra borbottii, fischi indirizzati agli organizzatori dell’evento e qualche insulto lanciato dagli spalti.