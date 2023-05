Durante la partita tra Iga Swiatek e Elena Rybakina valida per l’accesso alla semifinale degli Internazionali di Roma, all’improvviso squilla un cellulare: l’arbitro pensa immediatamente che provenga dal pubblico e chiede di fare silenzio. Dopo qualche secondo, Swiatek – numero 1 del mondo – capisce che in realtà il telefono che suona è il suo. La polacca, tra le risate del pubblico, inizia a cercare il cellulare nel borsone: lo trova e lo spegne, un po’ imbarazzata. Un episodio che non ti aspetti in un quarto di finale al Foro Italico.

Alla fine la partita è stata vinta a tavolino dalla kazaka Rybakina al terzo set in seguito a un infortunio della polacca. Un problema alla gamba ha costretto Swiatek a lasciare il campo, nonostante la partita fosse in perfetta parità. Rybakina affronterà Ostapenko in semifinale.