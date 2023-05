La stagione a singhiozzo di Matteo Berrettini prosegue. Dopo aver dato forfait agli Internazionali di Roma, il tennista romano – alle prese con un infortunio agli addominali – salta anche la partecipazione al Roland Garros. “Sto facendo buoni progressi con la mia riabilitazione e non vedo l’ora di tornare a gareggiare. Non sarò pronto in tempo per Parigi, quindi il mio ritorno sarà sull’erba all’Open di Stoccarda”, ha annunciato lo stesso tennista azzurro in un post sul proprio profilo Instagram spiegando che non sarà presente al secondo Slam del 2023.

Si tratta del quarto torneo sulla terra rossa che non vedrà l’azzurro ai nastri di partenza dopo Madrid, Barcellona e Roma. Berrettini ha ripreso gli allenamenti a Montecarlo, con l’obiettivo di essere pronto per Wimbledon, torneo già saltato lo scorso anno a causa del Covid. Anche nel 2022 aveva saltato la stagione sul rosso, quindi non aveva punti da difendere. Lo scorso anno rientrò a Stoccarda ma si fermò, come detto, proprio a Wimbledon. In questa stagione ha vinto 7 partite, comprese le tre di United Cup. Al suo posto nel tabellone del Roland Garros entra un altro azzurro, Fabio Fognini.