Simone Antolini è tornato in Italia con il compagno Alessandro Cecchi Paone dopo la breve esperienza in Honduras. La coppia infatti ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ma ha scelto di ritirarsi dal gioco a causa di un infortunio di Antolini ed alla volontà di Cecchi Paone di non proseguire l’avventura come concorrente singolo.

“Dedico questa avventura ad una bambina speciale, Melissa”, aveva raccontato Simone a Ilary Blasi in prima serata. In molti avevano quindi iniziato a domandarsi chi potesse essere questa piccola così speciale nel cuore del giovane naufrago. La risposta però è stata data dal diretto interessato una volta tornato in Italia nello studio televisivo: “Lei è mia figlia, ha 5 anni. L’ho avuta a soli 17 anni, quando ero follemente innamorato di una ragazza”.

A fornire l’identikit di questa donna ci ha pensato lo stesso Simone, grazie ad un’intervista rilasciata a Fanpage. “Melissa nasce da una convivenza con la mia ex fidanzata, portata avanti contro il volere dei miei genitori. Lei era appena arrivata in Italia dalla Romania e parlava poco l’italiano. È arrivata nella mia azienda e nella mia vita come un’aiutante. Avevo perso la testa per lei e alla fine siamo andati a vivere insieme. La bambina l’abbiamo voluta”, ha raccontato Simone. E ancora: “A 19 anni decidemmo di prendere strade diverse. Io sono riuscito a riprendere in mano la mia vita fin da subito, la mia ex lo sta facendo”. Antolini ha proseguito il discorso sottolineando quanto per 3 anni si sia preso lui stesso cura della figlia, attualmente affidata a lui e Alessandro non giuridicamente: “La madre riconosce il fatto che per tre anni me ne sono occupato, anche quando lei è venuta meno per motivi di salute e per motivi futili come le serate in discoteca. L’estate scorsa ha fatto un viaggio in Romania e io non ho protestato. Ho preso mia figlia e siamo andati in vacanza in tre con Alessandro. Se ne sta facendo una ragione considerando tutto il bene che io e Alessandro stiamo facendo a Melissa. Lei vede sua figlia quattro volte al mese”.

Lo stesso Cecchi Paone ha infatti espresso il desiderio di adottare la piccola Melissa, ma a mettere un punto a questa vicenda ci ha pensato nuovamente Antolini: “Credo che Alessandro volesse mandare un messaggio a supporto delle coppie gay che intendono adottare ma che non hanno gli stessi diritti di quelle eterosessuali. Melissa vede Alessandro come un secondo padre, non come uno zio”. E ancora: “La madre sta pian piano accettando la situazione. A livello legale, non vedo la necessità che Alessandro la adotti. Dal punto di vista sentimentale, l’ha già adottata. Credo si possa trovare un accordo dal punto di vista legale per una tutela, quello sì”. Chissà.