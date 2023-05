La notizia era nell’aria da qualche giorno ma ieri, giovedì 11 maggio, è arrivata la conferma. Durante il daytime dell’Isola dei Famosi l’inviato Alvin ha comunicato il ritiro di Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato Simone Antolini dal reality. I due incorreranno probabilmente in penali, avendo firmato prima della partenza un contratto con molte clausole annesse. Cecchi Paone (come qualche anno fa con Simona Ventura) ha litigato in diretta con Ilary Blasi dopo aver appreso la decisione da parte della produzione di voler sciogliere le coppie per rendere tutti concorrenti unici. Il conduttore, visibilmente alterato, ha iniziato subito a mettere dei paletti ricordando di essere stato contattato da Mediaset e Magnolia prima della partenza per “fare show” in coppia. Unico assente durante la comunicazione il fidanzato Simone Antolini. Per il giovane infatti si era reso necessario settimana scorsa l’intervento da parte del medico per un calo di pressione.

Malore inevitabile per le condizioni in cui si trovano in questo momento i naufraghi. “Dovrebbe rientrare in gioco nei prossimi giorni”, aveva dichiarato Alvin. Eppure queste circostanze hanno portato alla decisione irremovibile da parte di entrambi di voler abbandonare una volta per tutte il gioco. Come apprende Fanpage i due sarebbero già tornati attivi su whatsapp e, di conseguenza, in possesso dei loro dispositivi pronti per il rientro in Italia. Conferma successivamente arrivata anche dai social ufficiali del reality con la pubblicazione di un post: “Simone Antolini ha dovuto lasciare l’Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura!”. Non ci resta che attendere la puntata di lunedì sera per capire se la coppia sarà presente in studio oppure no. Chissà!