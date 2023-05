“Bologna, oggi non piove. Ma chi ha provocato questo disastro? Misterioso volo insistente di un aereo. Il disastro in Emilia-Romagna è stato provocato?”. È l’ultima uscita di Red Ronnie. Il giornalista e critico musicale, all’indomani dell’alluvione che ha colpito la regione guidata da Bonaccini, ha pubblicato un video su Twitter, accompagnato da alcune considerazioni, in cui si chiede se i disastri recenti, dall’inondazione nelle Marche del 2022 al terremoto in Turchia, siano stati “provocati”. La strana teoria ha subito scatenato le polemiche contro il conduttore radiofonico che già in passato è stato criticato sia per le sue posizioni, come quella contro il vaccino Covid, che per le sue uscite definite complottiste, come quella secondo cui i distributori di carburante vogliano rubare i dati per tracciarci.

Bologna oggi non piove Ma chi ha provocato questo disastro? Misterioso volo insistente di un aereo

Il disastro in Emilia Romagna è stato provocato? Aereo anche nelle Marche, poi l’alluvione? E il erremoto in Turchia? La RAI in un #emiliaromagna #alluvionehttps://t.co/Hi1IyQM9hN — Red Ronnie ???????? (@RedRonnie) May 18, 2023

“C’è un aereo che è stato tracciato mentre gira in continuazione il 14 maggio sui luoghi dove è avvenuto il disastro: Cesena e Romagna verso il mare. Perché tutte queste rotte ripetute all’infinito? Qualcuno ce lo può spiegare? – si chiede il giornalista nella didascalia del video – Come qualcuno ci può spiegare le rotte in cerchio fatte da un aereo Nato sulla zona dalle Marche dove poi è avvenuta l’alluvione? O i lampi nel cielo prima del terremoto in Turchia?”. Il conduttore, pur insinuando, prende però le distanze: “Io non credo a questi complottismi per questo gradirei che qualcuno mi desse spiegazioni logiche a queste ‘coincidenze'”.

Distanze che però, evidentemente, non sono bastate a frenare commenti scatenati, tra chi si è dimostrato interessato alle parole di Red Ronnie e chi ha ironizzato sulle strane teorie: “Non posso credere che si possano scrivere tali idiozie complottistiche. Da una persona come te ci si aspetta qualcosa di sensato”, scrive un utente. “Tu non stai per niente bene – aggiunge senza mezzi termini un altro – fatti vedere da uno bravo!”. “Nessun mistero – scandisce un altro utente – L’amministrazione del territorio non ha fatto nulla per impedirlo. Esistono i tensioattivi per inumidire il terreno e permettere all’acqua di penetrarvi. Pd incapace”. Ma c’è anche, e non sono pochi, chi difende le posizioni del conduttore: “Caro Red, noi lo abbiamo capito, troppe coincidenze troppe. Noi le conclusioni le sappiamo trarre! (Gli Altri dormono?)”, scrive un altro utente.

Tra i commentatori anche chi prova a dare una spiegazione, riportando tutti alla razionalità: “Questo aereo segue il giro d’Italia, praticamente fa da ponte radio per le immagini riprese dalle moto che seguono i corridori”.