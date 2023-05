Durante l’incoronazione dell’attuale sovrana, il 6 maggio, è avvenuto qualcosa che agli occhi dei più attenti non è sfuggito: la futura regina Kate Middleton si è rifiutata di fare l’inchino di fronte a Camilla. Il motivo? Tra le due ci sarebbero delle tensioni.

A rivelarlo il biografo e autore britannico Tom Bower, già autore della bio investigativa su Meghan Markle intitolata “Revenge Meghan, Harry and the war between the Windsors”. Il 76enne parlando al programma Dan Wootton Tonight ha sganciato una vera e propria bomba: tra la principessa del Galles e la regina consorte “ci sono forti tensioni che hanno portato la prima a non fare l’inchino alla seconda durante l’incoronazione”. Un’affermazione fatta non a cuor leggero per Bower che, dopo il mancato inchino, ha consultato le sue fonti. Pur non essendo obbligatorio inchinarsi al o alla consorte del sovrano “se si guarda al filmato dell’incoronazione, mentre il re e la regina lasciano i troni e si dirigono verso l’uscita dell’abbazia di Westminster, tutti (Kate e il principe William) si inchinano al sovrano ma nessuno muove un muscolo quando Camilla passa. E questo perché erano arrabbiati con lei”, dice il biografo. Lady Diana per una volta sembrerebbe non entrarci nulla. La tensione, spiega ancora il giornalista, “era palpabile”, tanto da essere durata anche dopo, durante il grande concerto al castello di Windsor. “William nel suo discorso non ha fatto alcun riferimento a Camilla e ha rivolto solo parole cariche d’affetto a suo padre, a sua nonna Elisabetta e a sua mamma Diana”, ha spiegato ancora Bower.

Il motivo della tensione? Secondo il biografo sarebbero le troppe “concessioni” fatte a Camilla. Una su tutte gli inviti per l’incoronazione: Camilla avrebbe potuto invitare ben venti membri della sua famiglia, mentre la principessa del Galles solo quattro. Una “sproporzione” evidente a tal punto da creare due “fazioni” all’interno della Corona.