Momenti di tensione, al Salone del Libro di Torino, durante la contestazione alla ministra alla Famiglia, Eugenia Roccella. Attiviste e attivisti di Non una di meno e di Extinction Rebellion hanno interrotto l’esponente del governo guidato da Giorgia Meloni nel pomeriggio di sabato 20 maggio. La presentazione del libro è stata sospesa per diverso tempo, finché la ministra non ha abbandonato il Salone. Nel video, i cori di alcuni giovani.

Video Twitter/GlosweetyGlo