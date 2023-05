A Quartu, in provincia di Cagliari, si è sfiorata la tragedia: un bus del Ctm è uscito di strada a causa di un malore che ha colpito il conducente del mezzo. Tutto è accaduto al mattino di venerdì 19 maggio a Quartu, nel cagliaritano, dove un uomo ha perso il controllo del bus e ha schiantato il semaforo e alcune piante, finendo contro un albero: secondo quanto riporta L’Unione Sarda.it, l’autista si è sentito male in una strada molto trafficata da auto e per fortuna non si è registrato nessun ferito. Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i soccorsi del 118, che hanno trovato il conducente, che si è subito ripreso, accasciato sul volante, con qualche escoriazione. Sul luogo dell’accaduto anche la polizia municipale e i vigli del fuoco per gestire il traffico e mettere in sicurezza l’area.