Dopo le dichiarazioni congiunte, si è concluso con due domande l’incontro con la stampa della premier Giorgia Meloni e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Rispondendo a una giornalista sua connazionale, Zelensky a un tratto si è interrotto qualche istante, per chiedere se funzionasse la traduzione simultanea, dopo aver, evidentemente, avvertito qualche problema nell’audio in cuffia. “Sono i russi…“, ha detto poi sorridendo con una battuta in inglese, prima di proseguire nella sua lingua la risposta alla domanda, che riguardava il ruolo dell’Italia nella ricostruzione dell’Ucraina.