La conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci ha annunciato il suo matrimonio imminente con il compagno Mario Di Cosmo, con cui ha una relazione da 8 anni. La notizia è stata rivelata durante un’intervista a Verissimo, in cui Lambertucci ha annunciato a Silvia Toffanin che si sposerà in chiesa nell’estate del 2023, scelando che Mario le ha chiesto di sposarlo nel giorno del loro primo appuntamento. La proposta è avvenuta in un parco giochi a Cinecittà: “Dopo 8 anni sposerò Mario. Ci sposeremo quest’estate ma non ti posso ancora dire la data. Me l’ha chiesto il primo giorno che siamo usciti. Credimi, ti sto dicendo la verità. Eravamo in un parco giochi a Cinecittà. Era la prima volta che uscivamo. Ci eravamo incontrati per caso in un famoso albergo romano. Lui si era presentato, poi aveva chiesto di incontrarmi, ma io ero stata sempre molto reticente, poi una domenica finalmente facciamo questa uscita. C’era molto traffico, abbiamo incrociato Cinecittà World. Io vado pazza per le giostre. È un tipo di divertimento che adoro. Siamo andati e ci siamo divertiti come due ragazzi. Lui mi ha guardata e mi ha detto: ‘Rosanna ti devo dire una cosa che non solo non ho mai detto, ma non ho neanche mai pensato. Io non ho mai pensato di sposarmi. Lo sai? Io ti sposerei domani’. È un uomo solido, proiettato nel futuro, ma molto all’antica.”

Annunciare un matrimonio imminente a 77 anni non è la cosa più facile del mondo, ma Rosanna ha capito che la felicità non ha nulla a che vedere con l’età. Ha anche incoraggiato gli spettatori: “Oggi mi sentivo quasi in imbarazzo a venirne a parlare con te, poi mi sono detta che dovevo farcela. Non c’è un’età per essere felici. Lo dico anche a chi ci ascolta, può succedere, tutto è possibile, la vita ci sorprende. Lo so, non è facile abbandonarsi, uno ha paura, è prudente. Se mi avessero detto che io con una nipotina, una vita piena, avrei potuto ritornare a credere…”. In conclusione, il matrimonio di Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo sembra essere l’inizio di un nuovo capitolo della vita della conduttrice, che ha dimostrato che non c’è un’età per trovare l’amore e la felicità.