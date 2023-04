Pupo non andrà più a Mosca e non parteciperà più come giudice al “Sanremo” russo. Lo annuncia lo stesso Enzo Ghinazzi a Dagospia: “È successo l’imprevedibile sulla mia partecipazione al festival ‘Road to Yalta’. In virtù di riflessioni e assorto nei miei pensieri nel viaggio che sto facendo verso il Belgio, ho deciso di non partire per Mosca. Il motivo? Non certo per le polemiche e per tutto ciò che è accaduto in questi giorni ma per un fatto che vi spiegherò più avanti. Sono molto chiaro con tutti…”, ha detto.

La vicenda è montata nelle scorse ore, quando era arrivata la notizia che il cantante avrebbe partecipato come giurato al festival di musica internazionale ‘Road to Yaltà a Mosca la cui finale è prevista il prossimo 2 maggio al Cremlino. Sui social subito si era scatenata la polemica e nel dibattito si era inserito anche il collega Al Bano Carrisi: “Anche io ho avuto diverse chiamate per fare dei concerti in Russia ma ho declinato. Amo il popolo russo ma fino a quando c’è questa situazione, che è inaccettabile, non me la sento”, le sue parole. Ora il dietrofront di Pupo mette – forse – fine alle polemiche.