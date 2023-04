Non passa ormai giorno che non trapeli qualche nuovo dettaglio sull’intricata vicenda della Madonna di Trevignano. Adesso, è stato riferito che la sedicente veggente Gisella Cardia avrebbe instaurato negli ultimi anni una stretta collaborazione con Padre Giulio Maria Scozzaro, un frate di Collesano, in provincia di Palermo. Secondo la ricostruzione di “Pomeriggio Cinque“, avrebbero organizzato insieme vari incontri con i fedeli, durante i quali entrambi avrebbero dichiarato di aver visto apparire la Madonna e Padre Pio. Il sito web dell’organizzazione di Trevignano riporta inoltre che durante un incontro Gisella ha detto di aver visto San Padre Pio apparire di fianco al frate.

I fatti risalgono al 16 ottobre 2022, come riferisce sempre la trasmissione di Barbara D’Urso: in quella data la sedicente veggente avrebbe visto sia la Madonna che Padre Pio assieme a Padre Giulio Scozzaro, da lei definito “uno dei sacerdoti che mi guida spiritualmente”. Durante la visione, Padre Pio sarebbe apparso accanto e a sinistra di Giulio Scozzaro che celebrava la Messa e San Pio avrebbe detto a Gisella: “Sto preparando mio figlio alla santità“. Anche il frate è una figura estremamente controversa, tanto che su di lui penderebbe anche una scomunica del Vaticano: da quanto è emerso infatti durante la trasmissione di Canale 5, egli gestisce un sito web in cui vende articoli religiosi, tra cui un pacchetto chiamato “fedeltà” alla modica – si fa per dire – cifra di 140 euro. Insomma, questo è l’ennesimo assurdo tassello di questa storia. Intanto, proseguono le indagini di Procura e Diocesi, di cui si attende con ansia l’esito.