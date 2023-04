Dopo il pasticcio si ricomincia: alla Camera si rivota la nuova relazione al Def (Documento di economia e finanza) sullo scostamento di bilancio, approvata giovedì in tutta fretta da un Consiglio dei ministri convocato d’emergenza, dopo che il precedente documento era stato respinto avendo mancato per sei voti la necessaria maggioranza assoluta a causa delle assenze tra i deputati della maggioranza. Nella nuova relazione non cambiano le previsioni sullo scostamento per gli anni 2023 e 2024, con la richiesta rispettivamente di 3,4 e 4,5 miliardi: rispetto al “vecchio” testo sono state modificate solo alcune parole. In base a quanto deciso dalla Conferenza dei capigruppo, dopo la discussione generale alle 10 sono iniziate le dichiarazioni di voto trasmesse in diretta tv, che saranno seguite, alle 11:30, dalla votazione sulle risoluzioni. “Noi dobbiamo chiedere scusa ai nostri elettori e al governo, che sta lavorando bene e molto. Io personalmente mi sento di dover chiedere scusa alla presidente Meloni. La politica è dare l’esempio e noi ieri abbiamo dato un cattivo esempio”, ha detto in Aula il deputato di FdI Andrea Tremaglia. Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, arrivando alla riunione dell’Eurogruppo (il tavolo dei ministri delle Finanze dell’Eurozona) a Stoccolma, ha detto di “confidare” nella giornata di oggi per il via libera.

L’incidente ha acceso la rabbia della premier Giorgia Meloni, che ha appreso dell’accaduto mentre era in visita a Londra e ha ammesso che si è trattato di “una brutta figura“. Un concetto ribadito in un’intervista sulla Stampa da Fabio Rampelli, esponente di punta di FdI che presiedeva l’assemblea al momento del patatrac: “È successa una cosa grave, non c’è giustificazione, quando è necessario bisogna essere presenti in Aula: in teoria, i numeri c’erano tutti per l’approvazione. Magari sul momento non si sono resi conto“, ha detto. “Non c’è nessuna crisi politica in atto, anche se ammetto che era meglio concludere ieri. I partiti che sostengono il governo sono uniti nel voler approvare il Def”, ha rassicurato in dichiarazione di voto il capogruppo di Forza Italia Paolo Barelli. “Il fatto di ieri è sicuramente un fatto grave, e anche la Lega come partito di maggioranza si prende la sua quota di responsabilità. Ma quello che è accaduto ieri è la conseguenza della furia iconoclasta che ha portato al taglio dei parlamentari, senza pensare al fatto che i ruoli di governo sono rimasti gli stessi”, ha detto il capo dei deputati del Carroccio Riccardo Molinari. Duro l’intervento del vicepresidente M5s Riccardo Ricciardi: “Noi ci aspettavamo che ieri, semplicemente per rispetto, la presidente Meloni andasse a chiedere scusa al Quirinale, perché è stata una pagina vergognosa”.