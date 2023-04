Tanto se ne era parlato e alla fine quel momento è arrivato: addio alla spunta blu su Twitter. O meglio, se la vuoi la paghi. Procediamo con ordine. Da quando Elon Musk è diventato il nuovo proprietario, Twitter è cambiato notevolmente. Tra le ultime novità (annunciate) c’è quella della famigerata spunta blu a pagamento. Originariamente pensata per personaggi pubblici e aziende di rilievo, la spunta blu si è trasformata negli anni in una sorta di riconoscimento di ‘status’ sulla piattaforma, in parte anche per contrastare i profili fake. Non era difficile, dunque, trovare giornalisti o altre personalità non così conosciute (ma comunque che svolgessero un lavoro di interesse pubblico) con il badge di verifica. Ma adesso, anche in Italia, è iniziato la resa dei conti di Elon Musk. Tra gli account più noti interessati dalla novità (assurda, diciamocelo) ci sono anche Beyoncé e LeBron James.

Per Istituzioni e rappresentanti di Governo (come Papa Francesco o Joe Biden, ad esempio) la piattaforma ha assegnato una spunta dal colore grigio. Non finisce qui. Come riportato dall’Ansa, qualche ora fa il famoso imprenditore ha restituito il bollino ad alcuni personaggi pubblici che si erano detti contrari alla nuova politica adottata da Elon Musk: “Sto pagando io per alcune personalità”, la conferma di Musk. Parliamo di celebrità del calibro di LeBron James (più di 52.7 milioni di follower) e Stephen King (7.1 milioni), che dunque si ritroverebbero la spunta blu anche senza aver sottoscritto un canone a Twitter Blue. “Il mio account Twitter dice che mi sono abbonato a Twitter Blue. Non l’ho fatto. Il mio account Twitter dice che ho dato un numero di telefono. Non l’ho fatto”, ha scritto King nella serata di ieri 20 aprile. Quindi la replica di Musk: “Sei il benvenuto, prego”. Furiosi alcuni utenti: “Perché un multimilionario ottiene la spunta gratis e il resto di noi popolani deve pagare???”. Ma torniamo nel nostro Paese.

Oltre a Fiorello (e al suo tweet iconico: “Mi hai spuntato la minc**a”) , sono arrivate anche le reazioni di Antonella Clerici: “Io ho messo la stella”, Barbara D’Urso: “Buongiorno a tutti con la mia nuova spunta #colcuore. Bye bye Elon Musk” e Giulia Salemi: “Ciao spunta blu reale, è stato bello”. Tra gli altri vip – anche internazionali – che hanno detto addio alla spunta blu troviamo il conduttore Rai Alberto Matano, Kim Kardashian, Cristiano Ronaldo e Donald Trump. Che cosa accadrà nelle prossime ore? Non resta che attendere.

I’m paying for a few personally — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Io ho messo la ⭐️ — Antonella Clerici⭐️ (@antoclerici) April 21, 2023